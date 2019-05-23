В Воронеже полицейского борца с коррупцией, «отжимавшего» у бизнесмена 10 миллионов, отправили в СИЗО
В четверг, 23 мая, Ленинский районный суд вынес решение по мере пресечения начальнику отдела полиции, занимающегося экономическими преступлениями и борьбой с коррупцией. Его направили в СИЗО до 20 июля.
Напомним, начальника отдела задержали на днях по подозрению в попытке хищения 10 миллионов рублей у бизнесмена. Его поймали на получении части суммы – трех миллионов – через посредника. За эти деньги он обещал снизить ущерб, нанесенный незаконными действиями предпринимателя, а то и вообще закрыть уголовное дело, возбужденное против него.
Деньги изъяли, на рабочем месте полицейского и в его квартире следователи сотрудники УФСБ провели обыски. В ГУ МВД организовали служебную проверку. В случае, если вина начальника подтвердится, его уволят. Кроме того, дисциплинарное взыскание получит его руководитель.
ИСТОЧНИК KP.RU