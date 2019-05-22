В Воронеже начальника отдела полиции по борьбе с коррупцией подозревают в хищении 10 миллионов у бизнесмена

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-22T12:13:38+03:00

Он попался на получении через посредника 3 миллионов

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». В преступлении подозревают начальника отдела полиции, занимающегося экономическими преступлениями и борьбой с коррупцией.

По версии следствия, «оборотень в погонах» попытался убедить бизнесмена, против которого возбудили уголовное дело, что в его власти снизить причиненный предпринимателем ущерб в несколько раз. Да и вообще прекратить дело. За это ему нужно заплатить сущую безделицу – 10 миллионов рублей. Предприниматель согласился. Однако про эту сделку узнали сотрудники ФСБ, и при получении от посредника второй части суммы – 3 миллионов – полицейского начальника задержали.

- Деньги изъяли, на рабочем месте полицейского и в его квартире следователи и сотрудника УФСБ провели обыски. Начальника отдела полиции допросили, сейчас решают вопрос об его заключении под стражу, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Отреагировали на расследование в отношении своего сотрудника и в региональном ГУ МВД.

- Назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен, а его непосредственный руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщила Наталья Куликова, официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU