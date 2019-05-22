В Воронеже росгвардейцы не дали сбежать водителю белого «Мерседеса», сбившему женщину

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-22T16:23:16+03:00

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Сотрудники Росгвардии в Воронеже не дали сбежать водителю белого «Мерседеса», который 21 мая на проспекте Революции сбил 69-летнюю женщину. Пешеход умерла до приезда скорой.

Стражи порядка ехали по проспекту Революции, когда услышали звук резкого торможения и удара. Росгвардейцы заметили «Мерседес» со следами повреждений, уезжавший с высокой скоростью. Женщина же осталась лежать на проезжей части.

Сотрудники вневедомственной охраны патрульным автомобилем заблокировали иномарку и задержали водителя.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Воронежа по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU