2019-05-22T10:12:46+03:00
Происшествия

В Воронеже сбили девочку на «зебре»

ДТП случилось на проспекте Труда
Юрий КОЗЛОВ
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Во вторник, 21 мая, в 18.50 у дома № 70 на проспекте Труда случилось ДТП. В нем пострадала школьница.

- 28-летний водитель «Шевроле-Нива» не остановился на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 12-летнюю девочку. Школьницу отвезли в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой. У нее был сильный ушиб колена, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, страшное ДТП случилось в тот же вечер на проспекте Революции. Водитель белого «Мерседеса» сбил насмерть 68-летнюю женщину. Она переходила дорогу не по «зебре», но в зоне ее видимости. По словам очевидцев, водитель иномарки был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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