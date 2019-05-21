Воронежцев с утра напугал гул самолетов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-21T11:53:16+03:00

"Соколы России" в небе над Воронежем. Фото: кадр с видео

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С утра вторника, 21 мая, воронежцы в разных районах города услышали гул самолетов. Некоторые связали это с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева на совещание по сельскому хозяйству, где ожидают многих VIP-перcон. Однако на самом деле все оказалось гораздо проще – это была тренировка авиашоу «Соколы России», которое пройдет 22 мая в небе над Адмиралтейской площадью в рамках третьего слета Юнармейского движения Воронежской области.

В соцсетях появилось видео четырех красавцев-истребителей, проносящихся в небе над Воронежем строгим ромбом. Пилоты сделали несколько кругов над столицей Черноземья.

Напомним, авиашоу начнется 22 мая в 10.00. Организаторы обещают, что юнармейцев поздравят по громкой связи из кабины истребителя Су-27.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/710071" frameborder="0"></iframe> Тренировка авиашоу Воронеж.Видео: Виктория Бородина

ИСТОЧНИК KP.RU