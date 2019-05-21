Воронежцев с утра напугал гул самолетов
С утра вторника, 21 мая, воронежцы в разных районах города услышали гул самолетов. Некоторые связали это с визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева на совещание по сельскому хозяйству, где ожидают многих VIP-перcон. Однако на самом деле все оказалось гораздо проще – это была тренировка авиашоу «Соколы России», которое пройдет 22 мая в небе над Адмиралтейской площадью в рамках третьего слета Юнармейского движения Воронежской области.
В соцсетях появилось видео четырех красавцев-истребителей, проносящихся в небе над Воронежем строгим ромбом. Пилоты сделали несколько кругов над столицей Черноземья.
Напомним, авиашоу начнется 22 мая в 10.00. Организаторы обещают, что юнармейцев поздравят по громкой связи из кабины истребителя Су-27.
Тренировка авиашоу Воронеж.Видео: Виктория Бородина
ИСТОЧНИК KP.RU