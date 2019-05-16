"Соколы России" покажут высший пилотаж над Адмиралтейской площадью Воронежа

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-16T14:32:56+03:00

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В среду, 22 мая, в 10 часов утра на Адмиралтейской площади состоится торжественное построение третьего слета Юнармейского движения Воронежской области. Клятву верности движению и Отечеству принесут более 250 школьников. Маршем по площади пройдут 600 действующих юнармейцев.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, впервые в этом году участники движения пронесут гигантские полотна флага Российской Федерации и знамени Победы (общая площадь - больше 100 кв.м).

Еще одной зрелищной частью мероприятия станет выступление пилотажной группы липецкого авиационного центра ВКС "Соколы России". Ребят поздравят по громкой связи из кабины истребителя Су-27.

ИСТОЧНИК KP.RU