Воронежские аниматоры будут делать ужастик «Гензель и Гретель» вместе с американцами, которые продюсировали фильмы с Бредом Питом и Арнольдом Шварценеггером

СЕГОДНЯ 00:30 2019-05-18T00:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

17 мая в рамках кинорынка Marche du Film во французском Канне студия Wizart Animation объявила о начале сотрудничества с QED Int’l. С американской компанией, известной финансированием и продюсированием таких фильмов, как «Ярость» с Брэдом Питтом, «Район #9» с Шарлто Копли, «Саботаж» с Арнольдом Шварценеггером, «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном, воронежские аниматоры будут совместно работать над мультфильмом «Гензель и Гретель».

QED Int’l станет соинвестором и будет отвечать в проекте за привлечение западных специалистов области создания саундтрека и озвучивания, а также за международное продвижение и американский кинопрокат фильма.

- Основная задача для нас сегодня - сделать мультфильм мирового уровня, который будет интересен зрителю в любой стране. Мы рассчитываем, что участие в проекте QED усилит креативные возможности и маркетинговую стратегию. У наших партнеров большие творческие и коммерческие возможности, а также опыт привлечения звезд первого эшелона в независимые проекты, - отметил продюсер Wizart Animation Владимир Николаев.

- Я наблюдал за Wizart в течение последних 10 лет, очень рад успехам, достигнутым этой компанией в качестве анимации. Мы давно рассматривали возможности для инвестиционной и творческой экспансии в детские и семейные проекты. Считаю, что Wizart обладает всеми необходимыми качествами, которые мы искали. Отличной отправной точкой для двух компаний станет работа над «Гензель и Гретель», мультфильма с сильным международным потенциалом, - добавил генеральный директор QED Int’l Саша Шапиро.

«Гензель и Гретель» станет первым международным копродакшн-проектом Wizart Animation и QED. Презентация проекта пройдет на стенде Made in Russia в рамках кинорынка Marche du Film в этом году.

Напомним, аниматоры собираются представить интерпретацию сказки братьев Гримм в новом ключе - это будет ужастик с комедийным уклоном. Создатели придумали множество новых локаций - зрителей ждет погружение в мир магического леса и знакомство с его обитателями, даже пряничный домик ведьмы в новой истории превратился во дворец, а сама ведьма преследует теперь куда более коварные цели. Планируется выпустить мультик в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU