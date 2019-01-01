Воронежские мультипликаторы сделают из ужастика «Гензель и Гретель» комедию

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:57:55+03:00

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С 1 января в российских кинотеатрах в прокат вышел четвертый мультфильм о приключениях Герды - «Снежная королева: Зазеркалье». На премьере фильма в Воронеже создатели картины, представители студии Wizart Animation, рассказали о следующих проектах, над которыми работают. В частности, аниматоры сейчас креативят над историей про Гензель и Гретель.

- Мы год потратили на то, чтобы адаптировать сказку для анимации. Все же помнят, что у братьев Гримм это ужастик, грязная, темная история, где едят детей, там мало действующих лиц, да и локации там не такие впечатляющие, только один пряничный домик, а остальное - темный лес. Мы год бились над тем, как это сделать комедией, сделать интересным для всей семьи и добавить туда много зрелищных локаций, - рассказал исполнительный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев. - Это должно быть эпичное кино, фантазийное, не хуже «Снежной королевы». У нас жанр будет - комедийные приключения. Наша задача была переосмыслить историю. Остались первоначальные данные: ведьма, которая заманивает детей. А потом начинаются приключения, история обрастает новыми деталями...

Продюсер признался, что надеется, что новый мультик «Гензель и Гретель» сам проложит себе дорогу на рынок, как «Снежная королева», ведь это история, известная не только в Европе. К примеру, в Южной Корее за 20 лет сняли 17 фильмов по мотивам этой сказки, среди которых мюзиклы, ужастики, приключения. Но мультиков не было. Wizart Animation планирует выпустить мультфильм "Гензель и Греттель" в конце 2020 года.