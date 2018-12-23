Премьера «Снежной Королевы-4» в Воронеже: летающие корабли и шедевральные облака

Воронежцы получили «право первой ночи» на премьеру продолжения мультфильма «Снежная Королева». Студия Wizart Animation, базирующаяся в Воронеже, показала землякам четвертую часть успешной франшизы - «Снежная Королева: Зазеркалье» - гораздо раньше, чем остальным жителям страны (в России прокат фильма стартует 1 января 2019 года). В кинотеатре «Синема парк» было столпотворение, детвора и взрослые фотографировались с любимыми персонажами и создателями фильма. Новый мультик показали одновременно в девяти залах.

На производство четвертой части «Снежной Королевы» ушло 6 млн долларов и два года. Над мультиком трудилось 150 аниматоров, среди них и легендарный голливудский мультипликатор Роберт Ленс (известный своими работами в таких проектах как «Король Лев», «Красавица и Чудовище», «История игрушек», «Шрек») и еще столько же продвиженцев.

В новом мультике удивительная история (Снежная Королева помогает Герде освободить из плена Зазеркалья родителей и остальных волшебников) и шедевральные спецэффекты (облака, лава, вода выглядят как настоящие, на морских волнах играет солнце, пейзажи поражают своим размахом и красотой, а батальные сцены, воздушные корабли и летающий пиратский город - технологичностью и масштабом). О них и продолжении мультика «Комсомолка» поговорила с создателями фильма - исполнительным продюсером студии Wizart Animation Владимиром Николаевым и режиссером фильма «Снежная Королева: Зазеркалье» Алексеем Цицилиным.

Фото Wizart Animation

В ОДНОМ КАДРЕ БОЛЕЕ 40 СЛОЕВ

- Мы уже восемь лет работаем над этой франшизой. Качество мультипликации выросло в разы благодаря тому, что люди стали опытнее. Уже третья часть «Снежной Королевы» сделала большой прорыв относительной второй части, завоевав рынок Франции, отлично выступила в Китае, стала самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате. Мы надеемся, что четвертая часть укрепит эти позиции. У нас уже есть релиз в Германии, Франции - очень рассчитываем на Европу. И в Китае у нас высокие ожидания, - признался Владимир Николаев. - В Китае защищенный рынок, трудно пробиться, есть квоты на западные фильмы - 30-35 в год. К тому же быстрая скорость реакции - китайцы выходят из кинотеатра и пишут сразу в чатах, понравилось или нет. Сарафанное радио. Так что расписание в кинотеатрах меняется каждый день - в зависимости от реакции зрителей - если не понравилось общей массе, фильм на следующий день снимают с проката. Третья «Снежная Королева» прошла там хорошо - в течение двух месяцев. И в новом фильме у нас поднята тема родителей, семьи - это очень ценится у китайцев.

- Спецэффекты впечатляют, расскажите о нюансах? - попросила «Комсомсолка» создателей.

- В мультфильме большой объем спецэффектов, много взрывов, эффекты с водой. Одним из самых сложных был эпизод, когда башня наполняется водой, взаимодействие с ней - всегда сложно. Кадр состоит из более чем 40 слоев, каждый слой прорисовывается отдельно. Можно делать и блики, и отражения на воде, - рассказал режиссер.

- Еще много действия происходит в воздухе. Нам надо было сделать целую систему облаков - дневных, закатных, ночных. Выглядит красиво, даже эпично. Это новые технологии, которые раньше мы не применяли - раньше в основном работали со снегом, льдом. Здесь ко всем этим наработкам добавили облачную технологию, - добавил исполнительный продюсер.

Фото Wizart Animation

ПРОДОЛЖЕНИЕМ «СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» МОГУТ ЗАНЯТЬСЯ В КИТАЕ

- Чем запомнилась работа с известными личностями, озвучившими мультик?

- Мы в основном работаем с профессиональными актерами. Очень понравилось, как озвучил Владимир Зайцев ("Молодежка", "Сибирский цирюльник", "Статский советник"). У него получился очень харизматичный главный злодей. Это и понятно, ведь Зайцев - это «русский голос» Джокера и Железного Человека. В его героя влюбляешься, даже если это полный негодяй, - отметил Алексей Цицилин. - Когда на озвучку приходят звезды, ведущие, всегда есть опасения, что с медийными личностями все будет плохо. У нас такое раньше случалось, приходили медийные личности, озвучивали фильм, получалось плохо, и мы отказывались от этого варианта, переозвучивали, несмотря на то, что уже потратили деньги. Приходится иметь всегда запасные варианты озвучки. Но на четвертой «Снежной Королеве» все было хорошо. Все справились со своими ролями замечательно. Например, участница «Камеди вумен» Надежда Ангарская озвучила цыганку-шарлатанку и сделала виртуозно, лучше, чем в англоязычной версии. Ни за кого не было стыдно. Ляйсан Утяшева пришла замотивированная: ей было предложено несколько ролей на выбор, но ее дочка попросила, чтобы мама озвучила Альфиду. Представляете, Альфида - пиратка, у нее решительный характер, она привыкла командовать, ругаться, а Ляйсан в жизни не такая. Она нам призналась, что не привыкла повышать голос. Мы ей сказали: «Ляйсан, забудьте про это и начинайте орать». И она справилась, сказала, что это даже здорово, Ляйсан - очень талантливый человек.

Алексей Цицилин.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Когда ждать продолжения?

- На студии люди уже устали от «Снежной Королевы». В следующем году запустим сериал с полюбившимися героями Гердой, Каем, Альфидой и другими на детском канале «Карусель». Всего будет 52 серии, каждая по 11 минут, уже готовы три серии. Над сериалом мы работаем с китайскими коллегами. Там много талантливых людей, анимация у них хорошо развивается - есть господдержка, большие технологические мощности. Посмотрим на результаты проката четвертого фильма. И если он хорошо себя покажет на ключевых территориях, в том числе в Китае, то мы планируем пятую часть передать на техническое исполнение китайским коллегам. Разработаем сюжет, напишем сценарий, сделаем раскадровку и передадим для исполнения в Китай, сами осуществляя творческий надзор за техническим процессом. А здесь начнем работать над новыми проектами - мультиком «Гензель и Греттель» и франшизой «Сказки Пушкина», планируем их выпустить в конце 2019-го и середине 2020 годов, - сообщил Владимир Николаев.

Владимир Николаев.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПРАВКА «КП»

Первый фильм франшизы вышел в 2012 году, с тех пор бренд «Снежная Королева» принес студии Wizart Animation более 100$ миллионов. Франшиза «Снежная Королева» является самым успешным анимационным проектом России за рубежом, фильмы проданы в 150 стран мира и переведены на 30 языков.