2019-05-17T15:44:47+03:00
Общество

Воронежская облдума законодательно закрепила ряд налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Центр»

Проект ОЭЗ даст экономике региона 30 млрд рублей инвестиций, 20 высокотехнологичных производств и 4200 рабочих мест, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Воронежская областная Дума законодательно закрепила ряд налоговых льгот для резидентов особой экономической зоны «Центр». 16 мая, в ходе 45 заседания депутаты приняли блок законов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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