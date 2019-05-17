2019-05-17T15:36:36+03:00
Общество

Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин

Ольга Федосеева поставила амбициозную цель – стать первой – и добилась ее за один год
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В течение двух дней, 17 и 18 мая, в рамках Летней Сбербанкиады, команды футболистов, волейболистов и баскетболистов, представляющие Белгородское, Воронежское, Курское, Липецкое, Орловское и Тамбовское отделения ЦЧБ, а также коллективы Аппарата территориального банка и Подразделения центрального подчинения (ПЦП) будут сражаться за право называться лучшими. Спортсмены играют с азартом. Но при этом участники, конечно же, помнят, что в первую очередь они – коллеги друг другу. Поэтому каждый готов протянуть руку помощи даже принципиальному сопернику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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