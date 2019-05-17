Лже-арендатор лишил денег воронежскую пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-17T12:38:48+03:00

Он списал средства с ее счета

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Шесть сообщений о мошенничестве зафиксировали в Воронежской области за минувшие сутки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

63-летняя жительница Коминтерновского района разместила в сети объявление о сдаче квартиры в аренду. Через некоторое время позвонил "клиент". Рассказал, что находится в командировке, а жилье ему нужно на время командировки. Однако есть один нюанс. Для отчетности нужен чек об оплате.

- Потерпевшая проследовала к ближайшему банкомату, где, следуя инструкциям лже-арендатора, совершила ряд операций, - говорят в полиции. - В итоге с ее счета было списано 12 тысяч рублей.

Мошенника ищут. Полицейские напоминают: не сообщайте личные данные незнакомцам!

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ИСТОЧНИК KP.RU