2019-05-17T09:14:12+03:00
Общество

На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России

Во время традиционного забега «Зелёный Марафон», который пройдет 1 июня в 60 городах России, участникам мероприятия будет предложено не только соревноваться в классическом марафонском беге, но и принять участие в разнообразных активностях
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Одна из самых ярких пройдет в Перми, где планируется установить рекорд России по массовому удержанию положения «планка» (популярное и эффективное фитнес-упражнение). Самое большое число людей в России, одновременно стоящих в «планке» в течение 30 секунд, зафиксируют представители Книги рекордов России.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк
Воронежский институт физкультуры возглавил депутат-баскетболист
"Мне, пожалуйста, покороче": воронежский судебный пристав записался к должнице на стрижку
Джон Сноу или Тирион Ланнистер? Кого воронежцы хотят увидеть на Железном троне "Игры престолов"
Платные парковки в Воронеже начали переименовывать
25-летний воронежец за сутки совершил сразу пять преступлений
В Воронеже на 60 суток приостановили работу еще одного киоска с шаурмой
За весну в Воронежской области высадили 1,5 тысяч гектаров нового леса
Эксперт о падении вертолета под Воронежем: «Обычно в таких случаях машина и экипаж разбиваются»
Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по столлевским местам
ЧП с вертолетом под Воронежем: что прокуратура ранее требовала от клуба "Солнечный"
В Воронежской области женщина может сесть на три года за то, что часто била трехлетнего сына
В Воронежской области три проекта общей стоимостью 11 млрд рублей признали особо значимыми