2019-05-16T21:36:06+03:00
Общество

В Воронеже на 60 суток приостановили работу еще одного киоска с шаурмой

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в этом заведении на Ленинском проспекте огромное количество нарушений
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт УФССП по Воронежской области.фото: сайт УФССП по Воронежской области.
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На два месяца судебные приставы Воронежа приостановили работа киоска «Шаурма», расположенного на Ленинском проспекте. Как сообщила пресс-служба регионального УФССП, сотрудники Роспотребнадзора нашли в этом заведении множество нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, в павильоне не было горячей воды, отсутствовали даже раковины для того, чтобы помыть овощи, руки или инвентарь. К слову последний, во время проверки оказался обмотан изолентой, из-за чего его нельзя было полноценно обработать после использования. Кроме того, в холодильнике, где хранились продукты, отсутствовал термометр, а на нарезанных ингредиентах - указание даты изготовления. Также в информации приставов значатся такие нарушения: «персонал не осматривался на наличие гнойничковых заболеваний, допускалось совместное хранение санитарной и верхней одежды».

В итоге сотрудники Роспотребнадзора посчитали, что еда, приготовленная в таких условиях, вполне может нанести вред здоровью покупателей, и составили акт об административном правонарушении. Далее суд признал предпринимателя виновным и приостановил деятельность киоска на 60 суток. Судебные приставы Железнодорожного районного опечатали павильон и вручили владельцу предупреждение об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Ранее суд приостановил деятельность киоска с шаурмой на улице Моисеева, 65. Там также нашли кучу грубых нарушений. Его закрыли на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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