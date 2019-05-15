Здание ГИБДД Воронежской области освободили от "террористов"

15 Май 19:15 2019-05-15T20:05:29+03:00

Прошли учения, в которых участвовали более полутора тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 мая, в здании УГИБДД по Воронежской области на улице Обручева прошли масштабные антитеррористические учения (с этим, кстати, было связано перекрытие участка дороги). В них участвовали подразделения ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20 Армии, ФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО, органов власти - всего более полутора тысяч человек и порядка 250 единиц техники.

По легенде учений, вооруженные террористы захватили здание ГИБДД вместе с посетителями и сотрудниками. При нападении преступники вели стрельбу, во время которой пострадали мирные граждане.

- В режиме реального времени отработаны возможные сценарии развития событий, проведены моделирование переговорного процесса, мероприятия по нейтрализации "террористов", освобождению заложников и поиску пособников. Все поставленные задачи выполнены, - прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

ИСТОЧНИК KP.RU