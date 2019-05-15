2019-05-15T09:17:49+03:00
Общество

В Воронеже из-за перекрытия движения на Остужева образовалась царь-пробка

Машины в ней практически не двигаются
Яков СТРОГОВ
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По Остужева проехать сейчас практически невозможно. Если только пролетететь...По Остужева проехать сейчас практически невозможно. Если только пролетететь...Фото: Яндекс.Пробки
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Тем воронежцам, кто рискнул утром 15 мая поехать через Остужевское кольцо, остается только посочувствовать. Даже при общей не благостной картине по пробкам в Воронеже (сервис Яндекса оценивает их в восемь баллов из десяти возможных) на Левом берегу все совсем плохо. На подъезде к Остужевскому кольцу автомобили и общественный транспорт движется со скоростью 2 км/час. То есть, практически стоит.

К автомобильному коллапсу привело перекрытие улицы (так называемой Обручева, на самом деле проезда от кольца до перекрестка с Остужева) с 7.00 до 17.00. Движение там временно запретили «по техническим причинам». В соцсетях выдвинули версию, что проводят антитеррористические учения. В пользу этого предположения говорит засекреченность причин перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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