"Мне, пожалуйста, покороче": воронежский судебный пристав записался к должнице на стрижку

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-17T08:15:47+03:00

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О творческих методах работы судебных приставов в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) рассказала заместитель главы областного УФССП Оксана Литвинова.

- Если мы говорим о конкретных процессуальных действиях, то тут творчества мало. Судебный пристав-исполнитель - должностное лицо, у которого есть служебное удостоверение. Во время официальных действий он обязан представиться. Но для того, чтобы получить максимально полную информацию о должнике или его имуществе, порой приходится проявлять смекалку. Люди не всегда охотно делятся такими сведениями.

Недавно пристав разыскал должницу по алиментам (да, у женщин тоже бывают такие долги). Она упорно скрывала место работы от сотрудников ведомства. Опросив множество знакомых должницы, пристав выяснил, что она работает парикмахером в определенном районе города. Тогда он обзвонил все салоны в этом районе под видом клиента, который хочет записаться на прием к конкретному мастеру. В итоге удалось отыскать того самого парикмахера. После общения с таким "клиентом" женщина погасила долги.

ИСТОЧНИК KP.RU