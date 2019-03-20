И от приставов не спрятаться, не скрыться

20 Март 13:03 2019-03-23T14:37:12+03:00

Тема дня - Воронеж 20.03.2019 00:00 00:00

Что придумывают горожане, просрочившие выплаты по кредиту, чтобы спрятать свое имущество? Как не купить автомобиль, на который наложен арест? Как отыскали отца, который забрал ребенка от бывшей жены и увез в другое государство? На что готовы люди, чтобы отодвинуть ограду соседа на четыре сантиметра? На вопросы "Комсомолки" отвечала Оксана Литвинова, заместитель главного судебного пристава Воронежской области.