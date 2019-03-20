2019-03-23T14:37:12+03:00
Тема дня-Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

И от приставов не спрятаться, не скрыться

Оксана Литвинова.Оксана Литвинова.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Какие ошибки совершают воронежские должники

Тема дня - Воронеж 20.03.2019

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Что придумывают горожане, просрочившие выплаты по кредиту, чтобы спрятать свое имущество? Как не купить автомобиль, на который наложен арест? Как отыскали отца, который забрал ребенка от бывшей жены и увез в другое государство? На что готовы люди, чтобы отодвинуть ограду соседа на четыре сантиметра? На вопросы "Комсомолки" отвечала Оксана Литвинова, заместитель главного судебного пристава Воронежской области.

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