2019-05-14T14:47:51+03:00
Общество

Воронежский стрелковый клуб просит Сергея Шойгу внести поправки в закон об обороте оружия

Инициатива касается взаимодействия вооруженных сил и ДОСААФ
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено Воронежским стрелковым клубомфото предоставлено Воронежским стрелковым клубом
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Воронежский стрелковый клуб, являющийся крупнейшим первичным отделением ДОСААФ России, выступил с инициативой внесения поправок в российское законодательство об обороте оружия. Соответствующее письмо клуб направил в адрес Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

- В существующем законодательстве Вооруженные Силы Российской Федерации имеют право предоставлять для начальной военной подготовки только служебное и гражданское оружие, в том числе патроны, - рассказали инициаторы обращения. - А это практически невыполнимо, так как в Вооруженных Силах основным является боевое оружие и патроны к такому оружию. Суть предложения Клуба сводиться к тому, чтобы Вооруженные Силы могли взаимодействовать в сфере оборота оружия с ДОСААФ России для целей начальной военной подготовки, как это было возможно до 1991 года, когда шло активное взаимодействие ДОСААФ СССР и Вооруженных Сил СССР.

Эта мера, по мнению представителей стрелкового клуба, позволит в целом повысить уровень культуры обращения с оружием у россиян, и уровень подготовки молодежи к службе в армии.

Напомним, недавно в Воронеже прошли первые стрельбы для воспитанников юношеских военно-патриотических клубов. Мероприятие вызвало широкий отклик среди молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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