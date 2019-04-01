Воронежские школьники познакомились с советской винтовкой ТОЗ-8

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-01T13:10:33+03:00

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В воскресенье, 31 марта, на территории стрелкового центра ДОСААФ впервые за долгие годы прошли стрельбы для воспитанников военно-патриотических клубов Воронежа. Юные стрелки смогли познакомиться с советской малокалиберной винтовкой ТОЗ-8, оружием, которое использовали для обучения стрельбе в советских школах.

- Опыта участия в подобных стрельбах юные стрелки до этого времени не имели, так как, к сожалению, в настоящее время тиры в общеобразовательных школах, по большей части, спроектированные именно для использования такого оружия, не эксплуатируются, - рассказал «Комсомолке» Альберт Горбачев, помощник председателя первичного отделения ДОСААФ города Воронежа. – Современные школьные тиры построены на базе пневматического оружия и электронных тренажеров.

Помощь в организации стрельб оказал Воронежский стрелковый клуб при ДОСААФ, который объединяет около 200 совершеннолетних владельцев оружия. По мнению организаторов, отсутствие в общеобразовательной программе курса обращения с огнестрельным оружием – причина низкого уровня культуры обращения с оружием у россиян в целом и призывников, в частности.

Перед началом стрельб все участники прошли подробный инструктаж по технике безопасности, была заранее организована стрелковая обстановка. Ребят также познакомили с деятельностью ДОСААФ России, рассказали о службе в армии.

Руководитель ДОСААФ отметил, что в настоящее время стрелковый центр готов проводить такие стрельбы со всеми заинтересованными военно-патриотическими клубами города и области регулярно. Осталось только уладить организационные моменты, например, вопрос выделения необходимого количества патронов.

ИСТОЧНИК KP.RU