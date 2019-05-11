В Советском районе Воронежа вырванное с корнем дерево рухнуло на детскую площадку

СЕГОДНЯ 19:43 2019-05-11T19:43:08+03:00

Горку и другие сооружения установили совсем недавно

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Судя по лентам соцсетей, Воронеж навестил не просто сильный ветер, а какой-то страшный катаклизм. По всему городу разбросаны деревья и даже столбы электропередачи. Городские спасатели сообщили, что за день порядка 20 раз выезжали на уборку деревьев.

Еще один внушительный ствол рухнул на улице Путиловской. Под ним оказалась не машина, а детская площадка. Дерево спокойно улеглось на детской горке. К счастью, в момент падения никого рядом не оказалось. Судя по фото с места событий, дерево вырвано с корнем.

Как рассказывают местные жители, площадка - совсем новая. Представителям управляющей компании предстоит восстановить ее и заодно проверить, не собираются ли прилечь соседние деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU