В Советском районе Воронежа вырванное с корнем дерево рухнуло на детскую площадку
Судя по лентам соцсетей, Воронеж навестил не просто сильный ветер, а какой-то страшный катаклизм. По всему городу разбросаны деревья и даже столбы электропередачи. Городские спасатели сообщили, что за день порядка 20 раз выезжали на уборку деревьев.
Еще один внушительный ствол рухнул на улице Путиловской. Под ним оказалась не машина, а детская площадка. Дерево спокойно улеглось на детской горке. К счастью, в момент падения никого рядом не оказалось. Судя по фото с места событий, дерево вырвано с корнем.
Как рассказывают местные жители, площадка - совсем новая. Представителям управляющей компании предстоит восстановить ее и заодно проверить, не собираются ли прилечь соседние деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU