Во время ливня в Воронеже на машины падали деревья и столбы электропередач
Вчерашний ливень порядком набедокурил в Воронеже. Горожане публикуют в соцсетях последствия катаклизмов.
Так, во дворике на улице Туполева тяжелые ветки засыпали припаркованные автомобили. Пострадали "Дэу-Ланос" и "ГАЗель". "Тут упало сразу два дерева, - пишут в комментариях. - Одно - в первую волну ливня, другое - во вторую".
Фото: "Типичный Воронеж".
Фото: "Типичный Воронеж".
В Советском районе внушительная ветка зацепила ВАЗ-2115. Машина отделалась повреждениями бампера.
Другой случай просто ужасает. На "Ладу-Гранту" упал бетонный столб! По счастливой случайности, внутри машины никого не было. По всей видимости, очередное сухое дерево рухнуло на провода, а уже те утянули столб вниз.
Фото: "Типичный Воронеж".
В подобных ситуациях следует вызывать ГИБДД, если объект рухнул на ваш автомобиль, когда он были в движении, или участкового, если машина стояла на месте. Стоит отыскать свидетелей происшествия, зафиксировать его на фото и видео. Со всеми материалами остается идти к тому, кто отвечал за данный участок - например, управляющей компании. Само собой, в реальности все это сопряжено с "бумажными" трудностями и волокитой.
ИСТОЧНИК KP.RU