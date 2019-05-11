Во время ливня в Воронеже на машины падали деревья и столбы электропередач

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-11T13:44:18+03:00

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Вчерашний ливень порядком набедокурил в Воронеже. Горожане публикуют в соцсетях последствия катаклизмов.

Так, во дворике на улице Туполева тяжелые ветки засыпали припаркованные автомобили. Пострадали "Дэу-Ланос" и "ГАЗель". "Тут упало сразу два дерева, - пишут в комментариях. - Одно - в первую волну ливня, другое - во вторую".

Фото: "Типичный Воронеж".

Фото: "Типичный Воронеж".

В Советском районе внушительная ветка зацепила ВАЗ-2115. Машина отделалась повреждениями бампера.

Другой случай просто ужасает. На "Ладу-Гранту" упал бетонный столб! По счастливой случайности, внутри машины никого не было. По всей видимости, очередное сухое дерево рухнуло на провода, а уже те утянули столб вниз.

Фото: "Типичный Воронеж".

В подобных ситуациях следует вызывать ГИБДД, если объект рухнул на ваш автомобиль, когда он были в движении, или участкового, если машина стояла на месте. Стоит отыскать свидетелей происшествия, зафиксировать его на фото и видео. Со всеми материалами остается идти к тому, кто отвечал за данный участок - например, управляющей компании. Само собой, в реальности все это сопряжено с "бумажными" трудностями и волокитой.

ИСТОЧНИК KP.RU