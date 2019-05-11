2019-05-11T18:30:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области перевернулась "десятка"

По сообщению МЧС, есть пострадавший
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Серьезное ДТП случилось в селе Краснофлотское Петропавловского района. Там перевернулся автомобиль ВАЗ-2110. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Авария произошла вчера, 10 мая, примерно в 13.30. Ее последствия, увы, не ограничиваются необходимостью проведения кузовного ремонта. В МЧС рассказали, что в аварии есть пострадавший. Сидел ли он на водительском кресле или пассажирском, не уточняется.

На месте работало отделение пожарной части в составе четырех человек и одной спецмашины. Разобраться в причинах аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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