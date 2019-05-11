В Воронежской области перевернулась "десятка"

СЕГОДНЯ 18:25 2019-05-11T18:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП случилось в селе Краснофлотское Петропавловского района. Там перевернулся автомобиль ВАЗ-2110. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Авария произошла вчера, 10 мая, примерно в 13.30. Ее последствия, увы, не ограничиваются необходимостью проведения кузовного ремонта. В МЧС рассказали, что в аварии есть пострадавший. Сидел ли он на водительском кресле или пассажирском, не уточняется.

На месте работало отделение пожарной части в составе четырех человек и одной спецмашины. Разобраться в причинах аварии предстоит сотрудникам ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пассат" и "ГАЗель" столкнулись в Воронеже: есть погибший. Авария, случившаяся на 9 Января, попала на [видео]. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU