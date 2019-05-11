"Пассат" и "ГАЗель" столкнулись в Воронеже: есть погибший

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-11T13:18:03+03:00

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Сегодня, 11 мая, примерно в 6 часов утра на перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей столкнулись "Фольксваген-Пассат" и "ГАЗель". Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

29-летний водитель "Фольксвагена" ехал в сторону центра города по улице 9 Января. Он врезался в грузовик, который шел со стороны Солнечной. За рулем был 58-летний мужчина. Момент аварии попал на видео. На нем видно, что "ГАЗель" буквально разрывает на куски.

- После столкновения транспортные средства получили механические повреждения, водитель "Фольксвагена" погиб на месте, водитель "Газели" получил различные травмы, - сообщили в полиции. - По факту аварии проводится проверка.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Столкновение "Пассата" и "ГАЗели" в Воронеже.Видео: Местоположение ДПС Воронеж- МДПС & AUTO NEWS VRN

ИСТОЧНИК KP.RU