Журналист Сергей Доренко призывал сделать Воронеж северной границей цивилизованного мира

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-10T09:06:50+03:00

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Известный журналист Сергей Доренко запомнился воронежцам ироничным высказыванием о столице Черноземья. Поводом стала не идеальная уборка снега в Санкт-Петербурге. По этому поводу Доренко заявил:

- Когда вы говорите, что в Питере снег чистят плохо, а в Москве хорошо, подумайте над тем, что сама идея постоянной жизни в этих краях порочна. Что мы забыли в этих болотах? Женщины и дети должны жить не севернее Воронежа. Все, что севернее Воронежа, должны осваивать вахтовым методом прилетевшие на вертолетах мужчины в спецодежде. На вездеходах, с ружьями. В интересах этнографии можно оставить какую-нибудь Кострому - для демонстрации тщетности попыток нормально освоить эти земли. Воронеж - наш Винтерфелл (самое северное место обитания людей из сериала "Игра престолов" – Ред.), дальше на север - одичалые и белые ходоки.

9 мая Сергей Доренко погиб во время поездки на мотоцикле в Москве. В районе Садового кольца он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим мотоциклистом. Потом Доренко упал на дорогу, его отвезли в больницу, там он умер. По данным ряда источников, причина смерти – не ДТП, а сердечный приступ.

В недавних интервью Сергей Доренко говорил, что отец отговаривал его от езды на мотоцикле, так как с ней была связана семейная трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU