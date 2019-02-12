2019-02-12T17:46:59+03:00
Общество

Сергей Доренко сравнил Воронеж с Винтерфеллом: "Дальше на север - только белые ходоки"

Журналист задумался о том, почему в Санкт-Петербурге плохо чистят снег
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Доренко на глазах конструирует афоризмы.Доренко на глазах конструирует афоризмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Журналист Сергей Доренко в личном телеграм-канале "Расстрига" в свойственной ему манере прошелся по особенностям уборки снега в Санкт-Петербурге. Оказался задействован и Воронеж. Доренко сравнил город с Винтерфеллом - самым северным оплотом человеческой расы из мира "Игры престолов".

- Когда вы говорите, что в Питере снег чистят плохо, а в Москве хорошо, подумайте над тем, что сама идея постоянной жизни в этих краях порочна. Что мы забыли в этих болотах? Женщины и дети должны жить не севернее Воронежа. Все, что севернее Воронежа, должны осваивать вахтовым методом прилетевшие на вертолетах мужчины в спецодежде. На вездеходах, с ружьями, - написал Сергей Доренко. - В интересах этнографии можно оставить какую-нибудь Кострому - для демонстрации тщетности попыток нормально освоить эти земли. Воронеж - наш Винтерфелл, дальше на север - одичалые и белые ходоки.

Добавим, что в этом "Винтерфелле" хорошо знают девиз "Зима близко". Для нужд города недавно приобрели снегопогрузочную технику на 132 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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