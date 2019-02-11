В Воронеже стало больше дворников

11 Февр. 16:51 2019-02-11T17:30:24+03:00

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По поручению губернатора Воронежской области для нужд Воронежа приобрели снегопогрузочную технику общей стоимостью 132 миллиона. Об этом на планерке в мэрии рассказал заместитель главы города Сергей Петрин. Для Ленинского, Коминтерновского и Центрального районов приобрели прицепные роторные погрузчики большой мощности, а также лаповые погрузчики и навесные роторы для погрузки снега.

Готовится к реализации заявка на закупку специализированной техники для уборки тротуаров. На эти цели выделяется около ста миллионов рублей. Кроме того, по распоряжению мэра в городе увеличили штат дворников ручной работы на 120 единиц и механизаторов – на 40 единиц.

- В Центральном и Ленинском районах провели торги на привлечение дворников из клининговых компаний, - рассказал Сергей Петрин. – В этом случае нет необходимости держать их в штате, но при снегопадах эти работники выходят на работу и хорошо справляются с задачей уборки тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU