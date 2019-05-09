Воронежские автомобилисты изобразили сложную фигуру в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-09T12:16:54+03:00

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На парковочной площадке сити-парка "Град" прошел новый автомобильный флешмоб. Приглашались все желающие. Мероприятие посвятили Дню Победы.

Машины выстроили в виде сложной фигуры, которая, по рассказам участников, изображает звезду и георгиевскую ленту. Эту самую картинку в очертаниях опознали не все: кому-то из пользователей соцсетей видится, например, гвоздика.

Напомним, подобные акции накануне крупных праздников для воронежцев стали уже традицией. В день водителя участники выстроили огромную машину ДПС. С Новым годом автолюбители поздравляли горожан грандиозной снежинкой, потом собирали из авто силуэт баркалона «Меркурий», который тогда едва спасли от окончательного разрушения. А Михаил Шуфутинский наверняка порадовался, если узнал, что 3 сентября в честь суперхита воронежские поклонники выложили из машин его портрет.

ИСТОЧНИК KP.RU