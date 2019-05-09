Около 50 тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертный полк - 2019" в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-09T11:38:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 50 тысяч человек участвуют в акции "Бессмертный полк". Шествие началось сразу после парада на площади Ленина. В этом году маршрут "полка" немного изменили. Руководитель воронежского управления культуры Андрей Харитонов пояснил, почему пришли к такому решению:

- "Бессмертный полк" пройдет вдоль площади Ленина, а затем, вместо поворота направо у Кольцовского сквера, продолжит движение по Пушкинской в сторону проспекта Революции к ЮВЖД. Мы решили пойти на этот шаг, потому что у поворот у сквера очень узкий - "бутылочное горлышко", а новый маршрут позволит сократить время прохождения минут на 25-30.

"Бессмертный полк" в Воронеже - 2019.Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото: Максим ГОРОХОВ

В прошлом году в акции также принимали участие почти 50 тысяч человек. В 2017 на улицы вышли 44 тысячи воронежцев. А начинался "Бессмертный полк" всего с 500 участников.

"Бессмертный полк" в Воронеже - 2019.Фото: Максим ГОРОХОВ

Фото: Максим ГОРОХОВ

"Бессмертный полк" в Воронеже 2019.Площадь Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU