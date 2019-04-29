В Воронеже изменили маршрут шествия «Бессмертного полка»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-29T14:55:04+03:00

В этом году колонна пройдет также по Пушкинской

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9 мая по центру Воронежа пройдет «Бессмертный полк». Шествие стало уже традиционным, с каждым годом в нем принимает участие все большее количество горожан - напомним, в 2018-м по главной улице прошли более 50 тысяч человек с портретами родных, погибших в Великой Отечественной.

Сбор участников начнется с 8.30 в «квадрате», ограниченном улицами Дзержинского, Орджоникидзе, Плехановской, Карла Маркса, Володарского, территорию сбора специально огородят турникетами. Пройти к месту сбора колонны можно будет через рамки металлодетекторов в трех местах: на пересечении Плехановской и Дзержинского, на пересечении Карла Маркса и Дзержинского, в арках сквера за кинотеатром «Спартак».

- В сквере «Надежда» (где расположен Памятник жертвам белого террора) и за кинотеатром «Спартак» мы оборудуем места для сидения пожилых людей, разместим биотуалеты. Здесь будут дежурить медбригады, пожарный расчет, расположатся точки продаж прохладительных напитков. Участникам шествия желательно взять головные уборы и небольшой запас воды на случай жары, - отметили организаторы.

Маршрут движения «Бессмертного полка» в этом году изменили. Шествие пройдет от сквера «Надежда» по улице Плехановской, потом колонна повернет на Пушкинскую, выйдет на проспект Революции и пройдет до ЮВЖД. Маршрут огородят турникетами и расставят по нему помощников - курсантов ВУНЦ ВВС ВВА, волонтеров и представителей народных дружин (около 2000 человек), влиться в колонну по ходу движения можно в нескольких местах: на Плехановской со стороны сквера имени Бунина, на пересечении Пушкинской и Плехановской со стороны концерна «Созвездие».

Стартует шествие сразу после военного парада - примерно в 10.45-10.50.

ИСТОЧНИК KP.RU