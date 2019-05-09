2019-05-09T10:02:39+03:00
Общество

В Воронеже идут последние приготовления к параду Победы 2019

Главное мероприятие праздника стартует в 10.00 [фото]
Виктор ПАВЛОВ
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Воронежцы занимают места у ограждений.Воронежцы занимают места у ограждений.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Сегодня, 9 мая, в 10.00 в Воронеже на площади Ленина начнется парад Победы. Ожидается, что он пройдет при пасмурной, но сухой погоде (хотя время от времени начинается небольшой дождь). Идут последние приготовления.

На плошади Ленина идут последние приготовления. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На плошади Ленина идут последние приготовления.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Главное событие праздника встречают в центре города тысячи людей. Многие заранее занимают места. У турникетов - очереди. На площади дежурит техника спецслужб.

Спецтехника дежурит на площади Ленина. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Спецтехника дежурит на площади Ленина.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Впервые на параде задействованы системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2», бронеавтомобили «Рысь» и первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин», - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Ветераны - на трибунах. Фото: Максим ГОРОХОВ

Ветераны - на трибунах.Фото: Максим ГОРОХОВ

Есть и другие нововведения. Так, в параде примут участие кабриолеты ГАЗ.

Всю гусеничную технику пообещали "обуть" в специальные резиновые "башмаки", чтобы не повредить асфальт.

Площадь готова к параду. Фото: Максим ГОРОХОВ

Площадь готова к параду.Фото: Максим ГОРОХОВ

Перед стартом парада Победы 2019 в Воронеже..Площадь Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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