2019-05-02T18:07:17+03:00
Общество

Более 5 тысяч воронежцев посетили первую тренировку парада Победы

Репетиция прошла на площади Ленина
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЗВОФото: пресс-служба ЗВО
Изменить размер текста:

Более 5 тысяч воронежцев посетили первую сводную тренировку парада Победы на площади Ленина. По центру города торжественным маршем прошли 2 тысячи военнослужащих, а также 72 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Андрея Иванаева отметил, что в этом году воронежцы и гости города впервые увидят подобного рода военный парад. Помимо тех новшеств, что мы уже анонсировали - есть и другие сюрпризы.

Так, впервые объезд парадных расчетов будет проводиться на одном из самых редких автомобилей серийного отечественного производства – кабриолетах Волжского завода ГАЗ.

Командующий армии отметил высокую готовность войск и парадных расчетов гарнизона к участию в параде. Вся техника исправна и готова к торжественному маршу. Напомни, чтобы все дороги города остались в сохранности, вся техника оборудована специальными асфальтоходными башмаками с резиновыми накладками.

Кстати, еще одна тренировка пройдет 4 мая, помните, что из-за этого в центре Воронежа перекроют несколько улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области у рецидивиста на чердаке нашли около 800 грамм марихуаны
Воронежский «Буран» остался без поддержки столичного клуба из КХЛ
Очередной «сотрудник банка» обманул воронежца на деньги
В Воронежской области разбился 35-летний москвич на снегоболотоходе
В загоревшемся доме в Воронежской области нашли тело пенсионера
В Воронежской области пенсионер заслушался историй о банде грабителей и потерял 125 тысяч рублей
В Воронежской области «КамАЗ» и «Лада Приора» после столкновения вылетели с дороги
Воронежцев просят помочь в поиске пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи
На улице Моисеева воронежец, задыхаясь, рухнул на тротуар
В центре Воронежа устроили разборку два водителя отечественных автомобилей
Воронежцы сфотографировали скопление военной техники в центре города
В Воронежской области столкнулись «ВАЗ» и «Хендай»: погиб молодой человек
Первомайскую демонстрацию в Воронеже сменила абсурдная монстрация
В Воронеже задержали партию мороженной рыбы
Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны
Трое жителей Воронежской области добровольно отдали мошенникам деньги
Под Воронежем воры отжали пластиковое окно и вынесли из дома 207 тысяч рублей
Поисковики нашли под Воронежем останки еще 34-х военнослужащих
Утром в Воронеже сгорела «восьмерка»
Мэр Воронежа и еще 32 тысячи горожан приняли участие в первомайском шествии
Спасатели предупредили воронежцев о сильном ветре и грозе
Под Воронежем подпольный цех выпускал водку и виски известных брендов
В Воронеже столкнулись три машины: погибла пенсионерка, пострадали трое взрослых и ребенок
В ДТП на воронежской трассе пострадали два ребенка и женщина
Воронежцам показали опыты с жидким азотом
Воронежский предприниматель попытался тайно поставить киоск на набережной
Воронежцам расскажут все о клещевом энцефалите
В трехэтажке на улице Бакунина в Воронеже из-за забитых домоходов могут отключить газ