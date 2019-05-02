Более 5 тысяч воронежцев посетили первую тренировку парада Победы
Более 5 тысяч воронежцев посетили первую сводную тренировку парада Победы на площади Ленина. По центру города торжественным маршем прошли 2 тысячи военнослужащих, а также 72 единицы вооружения и военной техники. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Андрея Иванаева отметил, что в этом году воронежцы и гости города впервые увидят подобного рода военный парад. Помимо тех новшеств, что мы уже анонсировали - есть и другие сюрпризы.
Так, впервые объезд парадных расчетов будет проводиться на одном из самых редких автомобилей серийного отечественного производства – кабриолетах Волжского завода ГАЗ.
Командующий армии отметил высокую готовность войск и парадных расчетов гарнизона к участию в параде. Вся техника исправна и готова к торжественному маршу. Напомни, чтобы все дороги города остались в сохранности, вся техника оборудована специальными асфальтоходными башмаками с резиновыми накладками.
Кстати, еще одна тренировка пройдет 4 мая, помните, что из-за этого в центре Воронежа перекроют несколько улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU