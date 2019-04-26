В центре Воронежа пройдут две репетиции парада Победы

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-26T10:47:51+03:00

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В центре Воронежа, на площади Ленина, пройдут две сводные репетиции военного парада. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), тренировки намечены на 2 и 4 мая.

Ожидается, что по центральным улицам Воронежа проедет 72 единицы военной техники. В парадных пеших расчетах пройдет около двух тысяч военнослужащих, представителей силовых структур, курсантов Военно-воздушной академии, а также кадет и юнармейцев.

Кстати, первая репетиция под руководством командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Андрея Иванаева прошла 24 апреля на аэродроме «Балтимор».

Ожидается, что в этом году воронежцев ждут сюрпризы: впервые в строю пройдет единственный в округе пятиорденоносный полк, входящий в состав армии. Именно в его строю идут военнослужащие, принявшие Военную присягу в первой казачьей роте. Эта рота на 100% укомплектовывается воспитанниками из казачьих станиц Воронежской, Белгородской и Курской областей.

Кроме того, гусеничная техника впервые будет представлена на параде в Воронеже танками Т-72Б3 и модернизированными гаубицами «Мста-СМ2». Вся техника оборудована специальными асфальтоходными башмаками с резиновыми накладками для того, чтобы сохранить покрытие в центре города.

- Впервые на параде будут задействованы системы войсковой противовоздушной обороны «Оса», реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ2», бронеавтомобили «Рысь» и первый в Вооруженных Силах России комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин», - сообщают в пресс-службе ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU