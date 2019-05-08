Главу района Воронежской области будут судить за превышение полномочий

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-08T15:35:51+03:00

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Воронежские следователи в суд передают уголовное дело экс-главы Хохольского района. Руководителя муниципалитета обвиняют в превышении должностных полномочий.

Главный чиновник Хохольского района превратно истолковал свои обязанности: принуждал местного бизнесмена пожертвовать 450 тысяч рублей на нужды района - строительство храма и работу спорткомплекса. Когда тот отказался, глава создал условия, препятствующие бизнесу предпринимателя, в частности, по его указанию перед входом в павильон выгрузили габаритные стройматериалы, которые мешали свободному доступу посетителей и персонала к торговым точкам.

- Чиновник угрожал предпринимателю, что данные «невыносимые условия» будут действовать до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по перечислению благотворительной помощи. Также он шантажировал предпринимателя тем, что срок аренды земельного участка, на котором расположен торговый павильон, не будет продлен, в случае невыполнения вышеуказанных требований, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Экс-глава свою вину не признал. Исход дела решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU