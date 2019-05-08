2019-05-08T13:30:29+03:00
Звезды

В Воронеже стартовал прием заявок на парад колясок

Смотр оригинальных детских экипажей пройдет в первую декаду июня
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Организаторы начали принимать заявки на девятый парад колясок. Смотр оригинальных детских экипажей запланирован в этом году на 8 июня. По уже устоявшейся традиции он пройдет в парке «Алые паруса», вход с 10 утра.

Жюри выберет по три финалиста в каждой номинации, в этом году свои шедевры можно представить в катеогриях «Техно-коляска», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра», «Турбо» и «Кукольная коляска» для маленьких участниц.

Заявки принимают до 1 июня на сайте parad36.ru, свои данные можно отправить на электронный адрес parad36@mail.ru.

Напомним, в прошлом году в шествии принимали участие сказочные персонажи, космические пришельцы, были даже цветочные клумбы и известные архитектурные сооружения в миниатюре, не обошлось без автомобилей, самолетов, танков и другой техники. Парад колясок-2018 собрал более 2000 участников и зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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