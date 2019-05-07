2019-05-07T13:39:04+03:00
Общество

В центре Воронежа 8 мая перекроют движение

Утром нельзя будет проехать по участку улицы Кольцовской
Юрий КОЗЛОВ
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Схема перекрытия участка дороги у памятника Черняховскому.Схема перекрытия участка дороги у памятника Черняховскому.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В среду, 8 мая, с 8.40 до 9.20 перекроют движение по участку дороги на улице Кольцовской, примыкающей к памятнику герою Великой Отечественной войны, генералу Ивану Черняховскому. В это время к монументу будут возлагать цветы и венки.

Транспорт в это время будет ездить по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающему к улице Мира.

Напомним, в тот же день с 8.00 до 11.30 нельзя будет оставлять машины на нечетной стороне участка проспекта Революции между домами № 23 и 29. По той же причине – в это время будут возлагать венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы.

О перекрытии улиц и запрете парковки в центре Воронежа 9 мая вы можете узнать здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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