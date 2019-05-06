Когда и где перекроют центр Воронежа на 9 мая

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-06T12:02:18+03:00

Дольше всего нельзя будет парковаться на участке улицы Плехановской

Изменить размер текста: A A

В мэрии сообщили о времени перекрытия движения и запрете парковки на центральных улицах 9 мая.

Парковаться нельзя будет с 23.00 8 мая до 11.45 9 мая на участке улицы Плехановской от Донбасской до Кольцовской. С 3.00 до 11.45 9 мая на нем закроют движение автотранспорта (кроме пассажирского).

С 23.00 8 мая до 5.00 10 мая будут запрещены парковка и движение машин по площади Ленина; проспекту Революции (от площади Ленина до Степана Разина); улицам Кирова; Плехановской (от улицы Кольцовской до Университетской площади); Пушкинской (от проспекта Революции до Плехановской).

9 мая с 6.00 до 14.00 (до окончания прохождения «Бессмертного полка») будет закрыто движение по улицам Орджоникидзе (от Плехановской до улицы Чернышевского); Чернышевского; Карла Маркса (от проспекта Революции до улицы Таранченко).

С 21.00 до 23.00 на время салюта будет закрыт въезд и выезд на Чернавскую дамбу со стороны Чернавского моста (гребная база «Буревестник»).

В это же время будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Степана Разина (от Большой Манежной до Чернавского моста) и Софьи Перовской (от Адмиралтейской площади до Чернавского моста).

Также с 21.00 до 23.00 будет закрыто движение транспорта (кроме городского пассажирского) по Чернавскому мосту и дамбе.

С 21:30 до 22:30 и легковушкам, и общественному транспорту нельзя будет проехать по Чернавскому мосту и дамбе, улицам Степана Разина; Феоктистова (от проспекта Революции до Фридриха Энгельса); проспекту Революции (от Кольцовской до Степана Разина).

Об изменении маршрутов автобусов и троллейбусов 9 мая можно узнать здесь

ИСТОЧНИК KP.RU