В центре Воронежа 8 мая запретят парковку

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-07T12:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии сообщили об еще одном запрете парковки. На этот раз не на День Победы, а 8 мая. С 8.00 до 11.30 нельзя будет оставлять машины на нечетной стороне участка проспекта Революции между домами № 23 и 29. В этот временной промежуток на площади Победы, располагающейся рядом с этими домами, будут возлагать венки к Могиле Неизвестного Солдата. Чтобы не мешать машинам, задействованным в этой церемонии, запретят парковаться всякому иному транспорту.

Напомним, 9 мая запретят парковку и движение транспорта сразу в нескольких местах центра Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU