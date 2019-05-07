В центре Воронежа 8 мая запретят парковку
Нельзя будет оставить машину на участке проспекта Революции рядом с площадью Победы
Парковаться запретят на участке возле площади Победы.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В мэрии сообщили об еще одном запрете парковки. На этот раз не на День Победы, а 8 мая. С 8.00 до 11.30 нельзя будет оставлять машины на нечетной стороне участка проспекта Революции между домами № 23 и 29. В этот временной промежуток на площади Победы, располагающейся рядом с этими домами, будут возлагать венки к Могиле Неизвестного Солдата. Чтобы не мешать машинам, задействованным в этой церемонии, запретят парковаться всякому иному транспорту.
Напомним, 9 мая запретят парковку и движение транспорта сразу в нескольких местах центра Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU