В Воронеже дошло до суда дело мужчины, зарезавшего знакомого ножом и вилкой
Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 64-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
По данным следствия, 1 марта около 23.15 в Коминтерновском районе в квартире на улице Строителей мужчина, будучи сильно пьяным, напал на своего 58-летнего знакомого. Он много раз ударил его ножом и вилкой. Мужчина умер. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле погибшего раны на голове, на туловище, на руках и ногах. Одним словом, живого места на нем не осталось.
- На предварительном следствии 64-летний воронежец признал свою вину, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов. - Ее подтверждают и показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, а также заключения проведенных судебных экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU