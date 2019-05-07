В Воронеже дошло до суда дело мужчины, зарезавшего знакомого ножом и вилкой

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-07T12:59:12+03:00

Он наносил удары своей жертве по голове, рукам, ногам, туловищу – одним словом, куда придется

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 64-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 1 марта около 23.15 в Коминтерновском районе в квартире на улице Строителей мужчина, будучи сильно пьяным, напал на своего 58-летнего знакомого. Он много раз ударил его ножом и вилкой. Мужчина умер. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле погибшего раны на голове, на туловище, на руках и ногах. Одним словом, живого места на нем не осталось.

- На предварительном следствии 64-летний воронежец признал свою вину, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов. - Ее подтверждают и показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, а также заключения проведенных судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU