Воронежец шесть раз ударил собутыльника ножом

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-04T13:07:02+03:00

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Этот сценарий хорошо известен следователям и полицейским, выезжающим на дела об убийствах: вечер, несколько бутылок спиртного, ссора...

1 марта в квартире на улице Строителей выпивали двое мужчин - 58-летний и 64-летний. В какой-то момент разгорелся конфликт. Старший схватился за нож. Тело 58-летнего нашли с шестью ранениями...

- 64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомого (ч.1 ст. 105 УК РФ). Ему грозит от шести до пятнадцати лет заключения, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Обвиняемый дал признательные показания, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU