Путевки в воронежские детские лагеря будут стоить 11200 и 23600 рублей

СЕГОДНЯ 19:47 2019-05-06T20:06:33+03:00

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В Воронеже тарифная комиссия согласовала стоимость путевок в стационарные детские лагеря отдыха на 2019 год. Смена продолжительностью 10 дней будет стоить 11 262 рубля, смена в 21 день - 23 650 рублей. Доплаты родителей за путевку соответственно: для «бюджетников» 5 480 и 11 507 рублей, для работников других организаций 7 648 и 16 061 рублей.

Подготовка детских лагерей к началу летнего сезона завершается. Руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова сообщила, что этим летом будут работать 12 стационарных детских лагерей: 4 ведомственных - «Восход», «Кристалл», «Вымпел», «Зеленый огонек», 7 муниципальных - «Алмаз», «Полет», «Костер», «Голубой экран», «Восток-4», «Маяк», «Кировец», а также спортивная база (МБУ СШОР № 18).

Лагеря планируют принять на отдых 7 950 детей, 4300 из них отдохнут в муниципальных. Кроме того, 3300 человек примут в июне 102 пришкольных лагеря, а продолжительность смены в них увеличится на треть, составив 21 день.

А в августе на базе муниципального детского лагеря «Костер» будут работать и 22 пятидневных профильных лагеря - учреждений дополнительного образования художественно-эстетической, естественно-научной, спортивной направленностей, которые примут 375 детей.

Увеличится количество профильных лагерей палаточного типа. За счет бюджетных средств будет работать палаточный лагерь «Седьмой континент» на базе лагеря «Зарница» Петропавловского района. За родительские средства -палаточный краеведческий лагерь «Крылатый» на базе лагеря «Заря» Борисоглебского района Воронежской области - для 20 ребят.

В муниципальном лагере «Защитник» запланировано 8 смен палаточного лагеря «Инсайт», палаточного слета «Вся Искра». А на базе лагеря «Радуга» Грибановского района пройдет семейный палаточный сбор «Искорка» и профильный лагерь «Искатель». На базе отдыха Немецкая слобода» пройдет лагерь развития навыков разговорного английского языка и бизнес-мышления ICamp.

Как собрать ребенка в лагерь, начиная от документов, заканчивая лекарствами, читайте в нашем материале Летний отдых школьников в Воронеже в 2019 году

ИСТОЧНИК KP.RU