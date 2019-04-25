2019-04-25T13:30:02+03:00
Общество

Летний отдых школьников в Воронеже в 2019 году: какие лагеря будут работать в этом сезоне

Проводим лето интересно, безопасно и с пользой
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Ребят ждут лагеря на любой вкусРебят ждут лагеря на любой вкусФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Приближается лето, самое время позаботиться о том, где ваши дети проведут каникулы. Врачи и педагоги считают, что лучший отдых для школьника – отдых в загородном лагере. Здесь и режим дня, и сбалансированное питание, и физические нагрузки, и свежий воздух, и общение со сверстниками. Именно поэтому многие воронежцы ежегодно отправляют своих чад в муниципальные лагеря отдыха. Забронировать место лучше заранее, если вы ходите выбрать определенное время и лагерь. Сейчас прием заявок в самом разгаре.

Условия и порядок приобретения путевок можно найти на сайте МАУ ЦДО «Перемена» http://cdo-peremena.ru/leto-2019. Здесь можно подать заявку в электронном виде. Ее рассмотрят в течение пяти дней.

Не позднее, чем за две недели до начала летней кампании, на сайте будут опубликован график продаж путевок. Все родители, забронировавшие места, получат заранее СМС-уведомление.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

График работы муниципальных лагерей. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

График работы муниципальных лагерей.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Проживающие и работающие на территории Воронежа родители имеют право приобрести путевку по сниженной цене: либо оплатить ее полную стоимость, а затем обратиться за возвратом компенсации, либо сразу приобрести «удешевленную» путевку (их предлагают не все ДОЛ).

Бюджетники могут получить субсидию на покупку путевки в размере 80% от стоимости, другие работающие родители – в размере 50%. Базовая стоимость путевки на 10 дней в 2019 году составит 7228 рублей, на 14 дней – 10110 рублей, на 18 дней – 13010 рублей и на 21 день – 15178 рублей.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ПУТЕВКИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Ксерокопия паспорта родителя (все страницы, содержащие информацию)

Ксерокопия документа ребенка (свидетельство о рождении или паспорт)

Справка с места работы – оригинал. В справке сотрудников бюджетных предприятий обязательно указывается источник финансирования основного вида деятельности учреждения. Справка действительна 1 месяц до дня продажи!

ЦИТ

Воронежский Центр игровых технологий в предстоящем сезоне предлагает несколько проектов:

«Бриз». В этом лагере ребята приобщатся к мировой культуре, познакомятся с интересными фактами истории и географии Земли.

«Земля легенд» - лагерь для школьников до 12 лет объединил в себе волшебство и технику. Ребят здесь ждут увлекательные игры на местности, живые квесты, разнообразные мастерские, трогательные вечерние дела и удивительная атмосфера «огоньков».

«Гости из будущего» - лагерь по мотивам научно-фантастических произведений. Ребята оказываются в самых разных местах пространства и времени: на Земле XXI века, в космосе, на океанском дне и даже в прошлом, куда они отправляются на машине времени, а также в Легендарной эпохе — пространственно-временном участке Вселенной, где существуют сказочные персонажи, волшебство и многое другое.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ

В период летних каникул центр детского отдыха «Перемена» организует на базе детского лагеря отдыха «Костер» (г. Воронеж, ул. Парковая, 1) оборонно-спортивные смены «Отечество» , в которых смогут отдохнуть 576 человек, том числе:

- с 05.07.2019 по 14.07.2019, 192 ребенка;

- с 16.07.2019 по 25.07.2019, 192 ребенка;

- с 28.07.2019 по 17.08.2019, 192 ребенка.

Программа лагеря моделирует условия, приближенные к современной военной службе, способствует развитию личностных качеств будущего защитника Родины. С детьми и подростками будет работать педагогический отряд «Отечество».

На базе лагеря отдыха «Полет» (г. Воронеж, ул. Дубовая, 56) планируется работа четырех 10-дневных смен спортивной направленности «Олимпийская деревня» для воспитанников спортивных коллективов в возрасте от 7 до 17 лет. Основной педагогический коллектив ДЛО «Полет» традиционно формируется из тренерского состава детско-юношеских спортивных школ и педагогического отряда «В Ролях», отвечающего за культурно-досуговое наполнение программы.

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ

В июне-августе 2019 года в Воронеже будут работать военно-исторические лагеря «Победа» для школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Их организатором станет Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» и автономная некоммерческая организация «Агентство развития внутреннего туризма». В лагерях смогут отдохнуть воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадетских корпусов, поисковых отрядов и победители различных конкурсов и соревнований.

Ребят примут бесплатно, но на основе конкурсного отбора.

Положение о конкурсе на участие в тематической образовательной программе военно-патриотических лагерей «Победа» размещено на сайте: https://anoarvt/ru/.

Если вы опасаетесь отпускать ребенка далеко и надолго, то вам подойдет пришкольный лагерь – такие лагеря будут работать летом на базе всех школ. Здесь с ребятами будут заниматься учителя, программа пребывания в пришкольном лагере предусматривает посещение театров, кино, спортивные мероприятия. Только надо заранее позаботиться о бронировании места.

Для родителей, желающих приобщить своих детей к православной культуре и ценностям, как и в предыдущие годы, в Сомово будет работать лагерь Воронежской митрополии «Кристалл».

КАК СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ

Итак, что нужно:

- одежда по сезону, причем максимум три-четыре комплекта ( + один комплект парадной одежды), включая теплую кофту (по вечерам бывает прохладно).

- обувь – та, в которой ребенок отправляется + кеды или кроссовки + комнатные тапочки.

- головной убор - кепку или панамку.

- спортивный костюм.

- носки и нижнее белье в достаточном количестве на 21 день.

- носовые платки.

- полотенце банное и для лица.

- купальник или плавки.

- туалетную бумагу, зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, шампунь, расческу.

- средство от комаров.

Полезные советы:

- Детям до 9 лет лучше нанести на вещи индивидуальные метки.

- Желательно, чтобы все вещи, которые вы собираете малышу в лагерь, уместились в одну сумку (специально для заботливых мам: одна сумка - это одна сумку, а не сумка и много маленьких пакетиков). И обязательно собирайте сумку вместе с ребенком - он должен знать, где что лежит, чтобы самостоятельно найти необходимую вещь.

- Детям можно дать конфеты, печенье, вафли - все то, что по санитарным нормам разрешается держать в комнате. Не забудьте документы:

- путевка.

- копии: свидетельства о рождении и страхового медицинского полиса.

- выписка о прививках.

- справка об общем здоровье ребенка.

- справка об эпидокружении - об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние 3 недели.

Что нельзя привозить в лагерь:

- спиртные напитки.

- наркотики.

- сигареты.

- любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.).

- всевозможные "стрелялки", ножи, рогатки и т.п.

- домашних питомцев: любимых хомячков, черепашек, котят и проч.

- лекарства. В лагере, как правило, работает круглосуточный медицинский пункт, который окажет необходимую помощь малышу. Если ребенок должен принимать во время смены лекарства на регулярной основе, их необходимо передать врачу, проводящему осмотр при отправке, с инструкцией, какие лекарства и когда необходимо принимать ребенку.

Также не стоит брать с собой:

- любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять (ювелирные изделия, семейные ценности, дорогую одежду, дорогие гаджеты.

- очень много денег.

- мобильные телефоны. Во-первых потому, что ребенок может его потерять. А во-вторых, если телефон разрядится, то вряд ли ваш малыш будет озабочен поиском розетки (учитывая, что в корпусах они есть исключительно в комнате воспитателей). Хотя если вы хотите постоянно поддерживать связь со своим ребенком - купите ему недорогой телефон и попросите воспитателей заряжать его раз в четыре дня.

- утюг. Возможно, вам приятна мысль, что малыш будет опрятный и тщательно "выглаженный", но не факт, что каждое утро ваш ребенок будет утюжить себе стрелки на брючках или отглаживать складки на юбке. К тому же, у вожатых и воспитателей утюг всегда есть, на всякий пожарный...

- роликовые коньки, скейтборд и т.п.

Помните:

- перед поездкой обязательно надо провести с ребенком профилактические беседы на тему "коллектив". Детям необходимо объяснить самую важную вещь - нельзя отделяться от коллектива. Не потому что, он не должен быть индивидуальным, а потому что большинство неприятностей происходит по вине самих малышей: гиперактивные дети зачастую не желают принимать участие в коллективных играх или занятиях, а предпочитают исследовать мир самостоятельно. Родителям стоит понимать, что вожатый физически не сможет отлавливать каждого, кто пожелает самостоятельно погулять. Поэтому разговоры: "Слушайся воспитателей" и "Не отделяйся от коллектива" будут не лишние.

- Если у ребенка во время пребывания в лагере возникают какие-либо проблемы и он стесняется обратиться к сотрудникам лагеря, обязательно сообщите об этих проблемах воспитателю отряда.

- в каждом муниципальном лагере есть психолог, который работает с детьми. Он общается с малышами, а затем дает рекомендации вожатым - про характер малышей, про привычки. Подобная информация очень помогает воспитателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Нововоронежскую АЭС посетил старший советник Японского атомного промышленного форума
Советник Японского атомного промышленного форума (JapanAtomicIndustrialForum, JAIF), член Международного консультативного совета Госкорпорации «Росатом»ТакуяХаттори, посетил Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) с ознакомительным визитом
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
Новости 24
В Воронеже прокуроры наказали чинрвников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья
В Воронежской области условный срок получил полицейский, выбивавший сведения из свидетеля
Воронежцам рассказали, где можно легально отдохнуть в пожароопасный период
В Воронеже до конца мая будут ремонтировать дорогу на Остужева
Воронежцам мешают спать грузовики, ссыпающие ночью асфальтовый срез
В 2018 году в Воронежской области продали товаров на 552 млрд рублей
«Город, в котором много строительных кранов – живой город»
1 Мая в Воронеже пройдет праздничное шествие и откроется парковый сезон
В Центральном парке Воронежа дети закидали утку камнями
В Воронеже уходят в прошлое времена, когда дома строились без школ и садиков
В Воронежской области полицейского осудили за методы допроса
Воронеж вошел в десятку лучших городов по качеству жизни
Студенты Воронежского художественного училища дополняют «Книгу памяти» новыми именами
Мэрия Воронежа погасила долги «Воронежтеплосети» перед банками
Доходы губернатора Воронежской области и его жены в 2018 году упали
В Воронежской области нашли останки летчиков упавшего самолета
Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Мордовией» на почти пустом стадионе чемпионата мира
627 тысяч рублей стоил воронежской девушке телефонный звонок
В Воронеже на Хользунова сгорел магазин
В Воронеже девушка наказала водителя за неправильную парковку