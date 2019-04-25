Летний отдых школьников в Воронеже в 2019 году: какие лагеря будут работать в этом сезоне

Приближается лето, самое время позаботиться о том, где ваши дети проведут каникулы. Врачи и педагоги считают, что лучший отдых для школьника – отдых в загородном лагере. Здесь и режим дня, и сбалансированное питание, и физические нагрузки, и свежий воздух, и общение со сверстниками. Именно поэтому многие воронежцы ежегодно отправляют своих чад в муниципальные лагеря отдыха. Забронировать место лучше заранее, если вы ходите выбрать определенное время и лагерь. Сейчас прием заявок в самом разгаре.

Условия и порядок приобретения путевок можно найти на сайте МАУ ЦДО «Перемена» http://cdo-peremena.ru/leto-2019. Здесь можно подать заявку в электронном виде. Ее рассмотрят в течение пяти дней.

Не позднее, чем за две недели до начала летней кампании, на сайте будут опубликован график продаж путевок. Все родители, забронировавшие места, получат заранее СМС-уведомление.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

График работы муниципальных лагерей.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Проживающие и работающие на территории Воронежа родители имеют право приобрести путевку по сниженной цене: либо оплатить ее полную стоимость, а затем обратиться за возвратом компенсации, либо сразу приобрести «удешевленную» путевку (их предлагают не все ДОЛ).

Бюджетники могут получить субсидию на покупку путевки в размере 80% от стоимости, другие работающие родители – в размере 50%. Базовая стоимость путевки на 10 дней в 2019 году составит 7228 рублей, на 14 дней – 10110 рублей, на 18 дней – 13010 рублей и на 21 день – 15178 рублей.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ПУТЕВКИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Ксерокопия паспорта родителя (все страницы, содержащие информацию)

Ксерокопия документа ребенка (свидетельство о рождении или паспорт)

Справка с места работы – оригинал. В справке сотрудников бюджетных предприятий обязательно указывается источник финансирования основного вида деятельности учреждения. Справка действительна 1 месяц до дня продажи!

ЦИТ

Воронежский Центр игровых технологий в предстоящем сезоне предлагает несколько проектов:

«Бриз». В этом лагере ребята приобщатся к мировой культуре, познакомятся с интересными фактами истории и географии Земли.

«Земля легенд» - лагерь для школьников до 12 лет объединил в себе волшебство и технику. Ребят здесь ждут увлекательные игры на местности, живые квесты, разнообразные мастерские, трогательные вечерние дела и удивительная атмосфера «огоньков».

«Гости из будущего» - лагерь по мотивам научно-фантастических произведений. Ребята оказываются в самых разных местах пространства и времени: на Земле XXI века, в космосе, на океанском дне и даже в прошлом, куда они отправляются на машине времени, а также в Легендарной эпохе — пространственно-временном участке Вселенной, где существуют сказочные персонажи, волшебство и многое другое.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ЛАГЕРЯ

В период летних каникул центр детского отдыха «Перемена» организует на базе детского лагеря отдыха «Костер» (г. Воронеж, ул. Парковая, 1) оборонно-спортивные смены «Отечество» , в которых смогут отдохнуть 576 человек, том числе:

- с 05.07.2019 по 14.07.2019, 192 ребенка;

- с 16.07.2019 по 25.07.2019, 192 ребенка;

- с 28.07.2019 по 17.08.2019, 192 ребенка.

Программа лагеря моделирует условия, приближенные к современной военной службе, способствует развитию личностных качеств будущего защитника Родины. С детьми и подростками будет работать педагогический отряд «Отечество».

На базе лагеря отдыха «Полет» (г. Воронеж, ул. Дубовая, 56) планируется работа четырех 10-дневных смен спортивной направленности «Олимпийская деревня» для воспитанников спортивных коллективов в возрасте от 7 до 17 лет. Основной педагогический коллектив ДЛО «Полет» традиционно формируется из тренерского состава детско-юношеских спортивных школ и педагогического отряда «В Ролях», отвечающего за культурно-досуговое наполнение программы.

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ

В июне-августе 2019 года в Воронеже будут работать военно-исторические лагеря «Победа» для школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Их организатором станет Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» и автономная некоммерческая организация «Агентство развития внутреннего туризма». В лагерях смогут отдохнуть воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадетских корпусов, поисковых отрядов и победители различных конкурсов и соревнований.

Ребят примут бесплатно, но на основе конкурсного отбора.

Положение о конкурсе на участие в тематической образовательной программе военно-патриотических лагерей «Победа» размещено на сайте: https://anoarvt/ru/.

Если вы опасаетесь отпускать ребенка далеко и надолго, то вам подойдет пришкольный лагерь – такие лагеря будут работать летом на базе всех школ. Здесь с ребятами будут заниматься учителя, программа пребывания в пришкольном лагере предусматривает посещение театров, кино, спортивные мероприятия. Только надо заранее позаботиться о бронировании места.

Для родителей, желающих приобщить своих детей к православной культуре и ценностям, как и в предыдущие годы, в Сомово будет работать лагерь Воронежской митрополии «Кристалл».

КАК СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ

Итак, что нужно:

- одежда по сезону, причем максимум три-четыре комплекта ( + один комплект парадной одежды), включая теплую кофту (по вечерам бывает прохладно).

- обувь – та, в которой ребенок отправляется + кеды или кроссовки + комнатные тапочки.

- головной убор - кепку или панамку.

- спортивный костюм.

- носки и нижнее белье в достаточном количестве на 21 день.

- носовые платки.

- полотенце банное и для лица.

- купальник или плавки.

- туалетную бумагу, зубную щетку и пасту, мыло, мочалку, шампунь, расческу.

- средство от комаров.

Полезные советы:

- Детям до 9 лет лучше нанести на вещи индивидуальные метки.

- Желательно, чтобы все вещи, которые вы собираете малышу в лагерь, уместились в одну сумку (специально для заботливых мам: одна сумка - это одна сумку, а не сумка и много маленьких пакетиков). И обязательно собирайте сумку вместе с ребенком - он должен знать, где что лежит, чтобы самостоятельно найти необходимую вещь.

- Детям можно дать конфеты, печенье, вафли - все то, что по санитарным нормам разрешается держать в комнате. Не забудьте документы:

- путевка.

- копии: свидетельства о рождении и страхового медицинского полиса.

- выписка о прививках.

- справка об общем здоровье ребенка.

- справка об эпидокружении - об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние 3 недели.

Что нельзя привозить в лагерь:

- спиртные напитки.

- наркотики.

- сигареты.

- любую пиротехнику (петарды, хлопушки и т.д.).

- всевозможные "стрелялки", ножи, рогатки и т.п.

- домашних питомцев: любимых хомячков, черепашек, котят и проч.

- лекарства. В лагере, как правило, работает круглосуточный медицинский пункт, который окажет необходимую помощь малышу. Если ребенок должен принимать во время смены лекарства на регулярной основе, их необходимо передать врачу, проводящему осмотр при отправке, с инструкцией, какие лекарства и когда необходимо принимать ребенку.

Также не стоит брать с собой:

- любые вещи, которые было бы очень жалко поломать или потерять (ювелирные изделия, семейные ценности, дорогую одежду, дорогие гаджеты.

- очень много денег.

- мобильные телефоны. Во-первых потому, что ребенок может его потерять. А во-вторых, если телефон разрядится, то вряд ли ваш малыш будет озабочен поиском розетки (учитывая, что в корпусах они есть исключительно в комнате воспитателей). Хотя если вы хотите постоянно поддерживать связь со своим ребенком - купите ему недорогой телефон и попросите воспитателей заряжать его раз в четыре дня.

- утюг. Возможно, вам приятна мысль, что малыш будет опрятный и тщательно "выглаженный", но не факт, что каждое утро ваш ребенок будет утюжить себе стрелки на брючках или отглаживать складки на юбке. К тому же, у вожатых и воспитателей утюг всегда есть, на всякий пожарный...

- роликовые коньки, скейтборд и т.п.

Помните:

- перед поездкой обязательно надо провести с ребенком профилактические беседы на тему "коллектив". Детям необходимо объяснить самую важную вещь - нельзя отделяться от коллектива. Не потому что, он не должен быть индивидуальным, а потому что большинство неприятностей происходит по вине самих малышей: гиперактивные дети зачастую не желают принимать участие в коллективных играх или занятиях, а предпочитают исследовать мир самостоятельно. Родителям стоит понимать, что вожатый физически не сможет отлавливать каждого, кто пожелает самостоятельно погулять. Поэтому разговоры: "Слушайся воспитателей" и "Не отделяйся от коллектива" будут не лишние.

- Если у ребенка во время пребывания в лагере возникают какие-либо проблемы и он стесняется обратиться к сотрудникам лагеря, обязательно сообщите об этих проблемах воспитателю отряда.

- в каждом муниципальном лагере есть психолог, который работает с детьми. Он общается с малышами, а затем дает рекомендации вожатым - про характер малышей, про привычки. Подобная информация очень помогает воспитателям.