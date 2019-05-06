2019-05-06T18:00:36+03:00
Происшествия

Экс-начальницу отделения Пенсионного фонда в Воронежской области осудили за хищение 3,5 млн рублей

Женщина начисляла незаконно своему отцу пенсию до 150 тыс в месяц
Ярослав ИВАНОВ
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Центральный районный суд Воронежа наказал экс-сотрудницу отделения Пенсионного фонда по Воробьевскому району за хищение более 3,5 млн рублей из федерального бюджета. 55-летняя руководительница несколько лет начисляла невероятные суммы пенсии собственному отцу - до 150 тыс в месяц - внося в специальную программу недостоверные сведения.

За мошенничество в особо крупном размере женщина получила всего три года условно с испытательным сроком два года, хотя ей грозил срок до 10 лет лишения свободы. Судья смягчил приговор благодаря тому, что нарушительница признала свою вину и возместила ущерб в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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