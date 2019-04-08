2019-04-08T13:43:11+03:00
Общество

Начальницу отделения ПФР из Воронежской области уволили за начисление отцу пенсии в 135 тысяч

Женщина признала вину и возместила ущерб
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Большинство пенсионеров не может и мечтать о выплатах по 135 тысяч рублей в месяцБольшинство пенсионеров не может и мечтать о выплатах по 135 тысяч рублей в месяцФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В течение нескольких лет 55-летняя начальница управления Пенсионного фонда по Воробьевскому району Воронежской области приписывала баснословную пенсию своему отцу. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Елена Романова с июля 2015 года по август 2017-го начисляла на лицевой счет своего отца такие суммы, которые, конечно, ему не были положены. По данным региональной прокуратуры, из федерального бюджета женщине удалось похитить более 3,5 млн рублей. То есть, каждый месяц ее родитель получал примерно по 135 тысяч. Для сравнения после всех индексаций «средняя» пенсия пожилого воронежца в 2019 году будет равна 13 429 рублям.

С помощью специальной программы, которая была доступна на компьютерах в офисе управления, начальнице было не так уж сложно поменять нужные цифры. О такой «индексации», пожалуй, мечтает каждый пенсионер в нашей стране. Как только о махинации стало известно, женщину уволили.

- В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа, - отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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