Видео с попаданием молнии в подъемный кран в Воронеже оказалось фейком

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-06T17:46:07+03:00

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Размещенное на youtube.com видео, где в подъемный кран якобы попадает молния, оказалось фейком. В принципе оно изначально вызывало сомнение, так как об инциденте больше никто не сообщал: ни официальные источники, ни группы в соцсетях.

Некий Шайтан, автор видео, признался, что сварганил этот фейк где-то за полчаса. Видимо, о том, что за фейковые сообщения о ЧП можно стать предметом внимания правоохранительных органов, он не задумывается. Пока у стражей порядка, действительно, до таких мелочей руки не доходят. Но стоит ли злоупотреблять их терпением?

ИСТОЧНИК KP.RU