2019-05-06T08:57:45+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попал удар молнии в подъемный кран

По всей видимости, людей на нем не было
Яков СТРОГОВ
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Через мгновение молния попадет в кран.Через мгновение молния попадет в кран.Фото: кадр с видео
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В сети появилось видео прямого попадания молнии в подъемный кран. Его автор сообщил, что инцидент случился 4 мая. Судя по тому, что в оперативных сводках о пострадавших во время подобного ЧП на стройке ничего не говорилось, в это время на кране никого не было. Ну или людям, там находившимся, сильно повезло.

Напомним, что во время грозы спасатели советуют держаться подальше от высоких деревьев, фонарных столбов, стен и ветхих рекламных конструкций, а также ни в коем случае не купаться. Само собой, и работы на кране в такую погоду смертельно опасны.

В Воронеже молния попала в подъёмный кран.молния . ага. жахнула. все усрались. крановщик сгорел нах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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