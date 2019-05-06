В Воронеже на видео попал удар молнии в подъемный кран
В сети появилось видео прямого попадания молнии в подъемный кран. Его автор сообщил, что инцидент случился 4 мая. Судя по тому, что в оперативных сводках о пострадавших во время подобного ЧП на стройке ничего не говорилось, в это время на кране никого не было. Ну или людям, там находившимся, сильно повезло.
Напомним, что во время грозы спасатели советуют держаться подальше от высоких деревьев, фонарных столбов, стен и ветхих рекламных конструкций, а также ни в коем случае не купаться. Само собой, и работы на кране в такую погоду смертельно опасны.
В Воронеже молния попала в подъёмный кран.молния . ага. жахнула. все усрались. крановщик сгорел нах.
ИСТОЧНИК KP.RU