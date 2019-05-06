2019-05-06T14:37:14+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали водителя, протаранившего 6 припаркованных машин и коляску

Ему грозит лишение прав или арест на 15 суток
Ярослав ИВАНОВ
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6 мая в Воронеже задержали водителя «Ленд-Ровера», устроившего ДТП с шестью машинами и детской коляской. Напомним, 3 мая в 11.25 джип протаранил припаркованные у одного из домов по бульвару Победы автомобили и коляску и уехал с места аварии. Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, 37-летний нарушитель уже привлекался к ответственности за аналогичное ДТП - 14 апреля 2019 года он столкнулся с «Маздой» на Лизюкова и также скрылся с места аварии. 28 апреля суд арестовал нарушителя на трое суток.

Теперь виновнику аварии грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или арест до 15 суток.

В Северном микрорайоне лихач протаранил шесть машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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