2019-05-03T20:01:51+03:00
Происшествия

В Воронеже лихач протаранил шесть машин и детскую коляску

ДТП случилось на Бульваре Победы [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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От детской коляски остался только металлический каркас с колесами.От детской коляски остался только металлический каркас с колесами.Фото: кадр с видео
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В пятницу, 3 мая, на кольце недалеко от ТЦ «Арена» водитель неустановленной пока машины врезался в шесть авто, стоявших на парковке. Видео ДТП выложил в сеть очевидец. По словам мужчины, машина, ставшая причиной аварии, вылетела на большой скорости с кольца, ее болтало из стороны в сторону. А из детской коляски, которая тоже была снесена автомобилем, контроль над которым, похоже, был потерян, незадолго до ДТП достали ребенка.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД:

- В 11.25 на Бульваре Победы неустановленный водитель на также пока неизвестном автомобиле врезался в шесть припаркованных машин: ВАЗ-2114, «Киа-Спектра», «Ниссан-Альмера», «Ситроен С4», «Дэу-Нексия» и «Дэу-Матиз». Во время ДТП никто не пострадал. Водитель скрылся, его разыскивают.

Автор видео: Игорь Пахачев.

В Северном микрорайоне лихач протаранил шесть машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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