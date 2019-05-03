В Воронеже лихач протаранил шесть машин и детскую коляску
В пятницу, 3 мая, на кольце недалеко от ТЦ «Арена» водитель неустановленной пока машины врезался в шесть авто, стоявших на парковке. Видео ДТП выложил в сеть очевидец. По словам мужчины, машина, ставшая причиной аварии, вылетела на большой скорости с кольца, ее болтало из стороны в сторону. А из детской коляски, которая тоже была снесена автомобилем, контроль над которым, похоже, был потерян, незадолго до ДТП достали ребенка.
Подробности аварии рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД:
- В 11.25 на Бульваре Победы неустановленный водитель на также пока неизвестном автомобиле врезался в шесть припаркованных машин: ВАЗ-2114, «Киа-Спектра», «Ниссан-Альмера», «Ситроен С4», «Дэу-Нексия» и «Дэу-Матиз». Во время ДТП никто не пострадал. Водитель скрылся, его разыскивают.
Автор видео: Игорь Пахачев.
В Северном микрорайоне лихач протаранил шесть машин.
ИСТОЧНИК KP.RU