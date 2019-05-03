Под Воронежем сняли закат неземной красоты

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-03T18:13:51+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили фото очень красивого заката. Тучи на фоне заходящего солнца создали особый визуальный эффект. Таким закат виделся со стороны ТРК «Град». Там глазу есть где разгуляться, рядом с торговым центром поля. Не зря «Град» формально относится к Рамонскому району.

Возможно, яркая цветовая гамма была связана со сменой погоды (фото делали вечером 2 мая). 3 мая довольно ощутимо потеплело, а в самом конце недели синоптики и вовсе прогнозируют по-летнему теплую погоду.

Своеобразный вид неба, возможно,был связан со сменой погоды.Фото: Ольга Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU