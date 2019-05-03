2019-05-03T08:12:52+03:00
Общество

В конце недели в Воронеж придет летняя погода

Столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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Уже через несколько дней на прогулки можно будет одеваться по-летнему.Уже через несколько дней на прогулки можно будет одеваться по-летнему.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Испортивший погоду на Первомай циклон потихоньку уходит. Об этом свидетельствует благоприятный прогноз Воронежского гидрометцентра на ближайшие выходные. Холодные воздушные массы с севера сменятся на ласкающий ветер с юга, а столбик термометра уверенно перевалит за отметку +20 градусов. Он принесет с собой практически летнее тепло. Хочется, чтобы уже погода особо и не менялась. Мерзнуть в мае уже надоело.

В субботу, 4 мая, ночью будет пасмурно, вместо юго-западного подует южный ветер, температура будет держаться в районе +9 градусов. Днем будет переменная облачность, возможен дождь. Зато температура воздуха подскочит до +21 градуса.

В ночь на воскресенье, 5 мая, погода будет похожа на ту, что была сутками ранее. При пасмурной погоде синоптики обещают +11 градусов. Днем солнце будет то скрываться за облаками, то вновь показываться. Потеплеет до +23 градусов.

Ночью в понедельник, 6 мая, подует юго-восточный ветер, который принесет с собой при опять же пасмурной погоде +12 градусов. Днем температура будет ровно такой же, что сутками ранее - +23 градуса при переменной облачности.

В ночь на вторник, 7 мая, метеорологи прогнозируют +14 градусов, луна снова будет скрыта за тучами (кстати, облачность способствует потеплению, земля не так сильно выхолаживается, как при ясной погоде). Днем же солнце будет то выглядывать, то прятаться за тучи. И будет уже по-летнему тепло - +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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